Степан Захарчук будет капитаном «Нефтехимика» в сезоне-2019/2020

Защитник «Нефтехимика» Степан Захарчук, перешедший в нижнекамскую команду в нынешнее межсезонье, назначен капитаном команды на сезон-2019/2020.

«Сегодня решением тренерского штаба капитаном команды назначен защитник Степан Захарчук. Его ассистентами стали также игроки обороны — Андрей Сергеев и Райан Мёрфи», — говорится в сообщении пресс-службы «волков» в Twitter.

В прошлом сезоне 32-летний защитник выступал за владивостокский «Адмирал». Он забросил три шайбы и сделал две голевые передачи в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 31 штрафную минуту и заработав показатель полезности «-5».

Напомним, что сезон-2017/2018 Захарчук начинал в составе казанского «Ак Барса», но после долгосрочной дисквалификации был обменен в нижегородское «Торпедо», где провел шесть матчей, отдал 1 передачу и заработал 52 минуты штрафа.