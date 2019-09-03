Серийное производство нового семейства КАМАЗов начнется в 2020 году

Серийное производство грузовиков КАМАЗ-54901 начнется в 2020 году, рассказал глава татарстанского автогиганта Сергей Когогин. Впервые этот автомобиль презентовали два года назад.

Сейчас тягач нового поколения уже выпускается в пробном режиме, автомобили передают крупным транспортным компаниям для тестовой эксплуатации, рассказал Когогин в интервью агентству «Прайм». Основное новшество КАМАЗ-54901 — кабина К5, а также новая высокопрочная рама.



Напомним, недавно руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин рассказал, что есть случаи шпионажа за технологиями команды.

