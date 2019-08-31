Чагин рассказал о шпионаже за технологиями «КАМАЗ-Мастера»

Руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин рассказал, что есть случаи шпионажа за технологиями команды.

«Мы общаемся с соперниками в течение года, многие выкладывают фотографии, как создается их машина. Но сути никто не выдает. Основные решения остаются в тени, потому что первый этап соревнования — спор конструкторов», — сказал он в интервью «Татар-информ».

Чагин отметил, что не боится кражи технологий:

«Когда мы приезжаем на гонку, тут все открыто, тут есть камеры и никто не прячется, наш вчерашний эксклюзив сегодня уже известен всем. Применяйте, пожалуйста, только выступите лучше нас», — отметил руководитель команды.

Ранее Чагин объяснил успех «КАМАЗ-мастера».