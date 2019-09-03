Песня «3 сентября» ежегодно становится мемом. Сам певец только подогревает интерес

Записанная еще в 1993 году песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» в этот день ежегодно обретает новую жизнь в интернете и становится источником многочисленных мемов про «костры рябин» и переворачивание календаря.

Автор песни осведомлен о ее неожиданной популярности в сети. В этом году за несколько дней до даты он выложил в инстаграм видообращение, приуроченное к этой дате. На видео котором Шуфутинский заявил, что в этот день «не хочет быть совсем один».

«Дорогие мои друзья, совсем скоро — 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин. Как костры, горят обещания в день, когда я совсем один. Но я не хочу быть совсем один в этот день. Вообще не хочу быть один, хочу быть с вами», — заявил певец

К третьему сентября также приурочен ближайший концерт Шуфутинского в Москве

При этом другой российский певец Юрий Лоза, прославившийся комментариями в СМИ по различным темам, заявил, что мемы про «3 сентября», — безвкусица.