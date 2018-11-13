Поклонская об отставке мужа: «Посоветовали идти и помогать своей жене. Вот он и помогает»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, чем займется ее муж Иван Соловьев после ухода с поста руководителя рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.



«Когда его недавно не совсем красиво попросили уйти с государственной службы, то посоветовали идти и помогать своей жене. Вот он и помогает. У нас очень эффективный тандем. Уверена, многого добьемся вместе», — цитирует «РИА Новости» Поклонскую.

По ее словам, сейчас она работает совместно с мужем, у которого, по ее словам, большой опыт как правоохранительной, так и правозащитной работы.

Ранее Поклонская и ее муж Соловьев рассказали, почему скрывали свадьбу.