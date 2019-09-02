Александр Зуев из «Ростова» стал игроком «Рубина»

«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Ростова» Александра Зуева в казанский клуб.

23-летний футболист будет выступать за казанцев на правах аренды до конца сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что Зуев недоволен малым количеством игровых минут в «Ростове», поэтому хочет уйти в аренду в другой клуб.

В нынешнем сезоне РПЛ футболист провел 7 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.