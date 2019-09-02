Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск вошли в рейтинг самых чистых городов России

Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск и Казань вошли в рейтинг 200 самых чистых городов России. Все города можно найти на 40 первых строчках рейтинга.

Нижнекамск вошел в первую десятку рейтинга и занял 7-е место. Набережные Челны оказались чуть ниже — на 12-м месте, Альметьевск — на 17-м. Столица республики заняла 37-е место.

Рейтинг был составлен аналитиками портала недвижимости Domofond.ru. Респонденты должны были оценить утверждение «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности жителей чистотой районов и своевременностью вывоза мусора.

Столица республики уже входила в рейтинг чистых городов России. Ранее сообщалось, что Казань заняла третье место в рейтинге чистоты портала Domofond.ru среди российских городов-миллионников.