Ватерполисты «Синтеза» завоевали путевку во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов LEN

По итогам турнира в группе «В» команда заняла 2-е место, обыграв в заключительный день соревнований французский «Па д’а натасьон» со счетом 12-10 (4-3, 2-5, 4-1, 2-1). В общей сложности в Барселоне ватерполисты одержали четыре победы и потерпели одно поражение.

Следующий, второй раунд квалификации самого престижного клубного турнира Европы пройдет с 13 по 15 сентября. Место проведения соревнований и имена соперников вскоре определит жеребьевка.