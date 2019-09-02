«Роскосмос» опубликовал снимки урагана «Дориан» из космоса

Российские космические аппараты госкорпорации «Роскосмос» произвели съемку урагана «Дориан», который обрушился сейчас на северную часть Багамских островов.

Урагану присвоена пятая категория по шкале Саффира-Симпсона, что означает сильные разрушения и опасность для жизни людей. По прогнозам, «Дориан» останется мощным в течение нескольких дней.

«Космические снимки с орбитальных аппаратов «Роскосмоса» используются спасателями для оценки масштабов разрушений, восстановления коммуникаций и обеспечения продовольствием и водой жителей», — передает пресс-служба космической корпорации.



Ранее сообщалось, что губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер сообщил об эвакуации жителей в связи с приближением урагана «Дориан». Ураган уже добрался до островов Багамского архипелага, скорость ветра достигает 185 миль в час (298 км/ч). «Дориан» обрушится на юго-восточное побережье США. Режим ЧС уже введен в Северной Каролине, Флориде и нескольких округах Джорджии.

