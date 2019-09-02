Медведев удивился существованию 1-го «М» класса в школе в Татарстане

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе селекторного совещания с главами регионов заявил, что численность классов в российских школах должна быть оптимальной для образовательного процесса. При этом Медведев очень удивился, узнав, что в Татарстане есть школы, в которых 11 параллелей в первом классе.

О наличии школы с таким количеством параллелей Медведеву на совещании доложил президент Татарстана Рустам Минниханов.

«То, что вы сказали, — это хорошие данные. Единственное, я начал придумывать название — это 1-й «М» получается? Если 11 первых классов? В те времена, когда мы учились, были, может быть, «Б», «В», «Г». Но вот «Л» — это интересно», — сказал председатель правительства.

Как отмечает корреспондент «Реального времени», в подсчете классов и букв произошла неточность: речь идет все же не об «М» классе, а о 1-м «Л» классе.

Медведев после докладов поинтересовался, какова средняя наполняемость первых классов в России. Участники совещания и губернаторы в ответ назвали диапазон от 26 до 30 человек. Премьер напомнил, что в советских классах численность учащихся могла достигать 40 человек и более.

Напомним, на совещании также стало известно, что до конца года в Татарстане откроют еще две школы на 1 650 мест.

