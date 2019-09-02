До конца года в Татарстане откроют еще две школы на 1 650 мест

Фото: Екатерина Аблаева

В видеоконференции, которую провел сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев, приняли участие 30 руководителей субъектов РФ. В первый день учебного года они отчитались о ситуации с детскими садами и школами. Президент РТ Рустам Минниханов общался с председателем правительства РФ, находясь во дворе открывшегося сегодня в Казани многопрофильного лицея №186 «Перспектива». Эта современная школа с двумя бассейнами, двумя спортзалами, футбольным полем, теннисным кортом и хоккейной коробкой рассчитана на 1 224 ученика. Здание возвели в рамках нацпроекта в районе «Солнечный город», где много новостроек. Лицей открыл 11 первых классов для 317 первоклассников. Предполагается, что в скором времени рядом вырастет еще одна школа, вместе с «Перспективой» она составит единый образовательный комплекс.

Глава республики рассказал, что сегодня в Татарстане открыли пять общеобразовательных учреждений на 5 700 мест: еще одну школу в Казани на 1 500 мест, в Набережных Челнах, Нижнекамске, Иннополисе, а также две крупных пристройки.

До конца 2019 года в Татарстане введут в эксплуатацию еще две школы на 1 650 мест. Кроме того, к новому учебному году сдали 17 новых детских садов на 3 330 мест. До конца года откроют еще 2 300 мест в 10 дошкольных учреждениях с ясельными группами — все это, по словам Рустама Минниханова, в рамках государственных задач. По республиканским программам в 147 образовательных учреждениях осуществили капитальный ремонт. Система образования республики к учебному году готова.

В заключении совещания Дмитрий Медведев напомнил руководителям регионов о максимально эффективном расходовании финансирования. Он подчеркнул, что его радуют результаты нацпроектов в сфере строительства школ и детских садов, о которых рассказали участники видеоконференции.