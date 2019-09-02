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Зуев из «Ростова» перейдет в «Рубин» на правах аренды

12:56, 02.09.2019
Зуев из «Ростова» перейдет в «Рубин» на правах аренды
Фото: vk.com/fcrostov

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев на правах аренды может перейти в «Рубин». Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Футболист недоволен малым количеством игровых минут в «Ростове», поэтому хочет уйти в аренду в другой клуб.

В нынешнем сезоне РПЛ 23-летний Зуев провел 7 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее казанский «Рубин» уступил «Сочи» со счетом 0:3.

СпортФутболОбщество Татарстан
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