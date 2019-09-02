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Уткульбаев и Уридия из «Нефтехимика» попали в символическую сборную 11-го тура ФНЛ

15:51, 02.09.2019
Уткульбаев и Уридия из «Нефтехимика» попали в символическую сборную 11-го тура ФНЛ
Фото: vk.com/fcneftekhimik

Футбольная национальная лига опубликовала список символической сборной 11-го тура.

В число лучших попал нападающий «Нефтехимика» Мераби Уридия, забивший победный гол в матче против «Томи» в Томске. Лучшим тренером тура признан наставник нижнекамцев Юрий Уткульбаев.

Отметим, что это первое попадание Уткульбаева и Уридии в число лучших игроков тура по версии ФНЛ.

Ранее несколько раз в символическую сборную попадал полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров.

СпортФутбол Татарстан
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