Уткульбаев и Уридия из «Нефтехимика» попали в символическую сборную 11-го тура ФНЛ

Футбольная национальная лига опубликовала список символической сборной 11-го тура.

В число лучших попал нападающий «Нефтехимика» Мераби Уридия, забивший победный гол в матче против «Томи» в Томске. Лучшим тренером тура признан наставник нижнекамцев Юрий Уткульбаев.

Отметим, что это первое попадание Уткульбаева и Уридии в число лучших игроков тура по версии ФНЛ.

Ранее несколько раз в символическую сборную попадал полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров.