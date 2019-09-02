Защитник «Крыльев» Гаджибеков перейдет в «Нижний Новгород»

Защитник «Крыльев Советов» Али Гаджибеков перейдет в «Нижний Новгород». Об этом сообщает издание Sport24.

30-летний игрок проведет текущий сезон на правах аренды в нижегородском клубе. При этом контракт Гаджибекова с «Крыльями» истекает летом 2020 года.

Прошлый сезон защитник также провел в аренде в красноярском «Енисее».

Напомним, что сегодня последний день летнего трансферного окна, когда российские и европейские клубы могут провести сделки о купли-продажи футболистов.