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Защитник «Крыльев» Гаджибеков перейдет в «Нижний Новгород»

14:59, 02.09.2019
Защитник «Крыльев» Гаджибеков перейдет в «Нижний Новгород»
Фото: vk.com/fckssamara

Защитник «Крыльев Советов» Али Гаджибеков перейдет в «Нижний Новгород». Об этом сообщает издание Sport24.

30-летний игрок проведет текущий сезон на правах аренды в нижегородском клубе. При этом контракт Гаджибекова с «Крыльями» истекает летом 2020 года.

Прошлый сезон защитник также провел в аренде в красноярском «Енисее».

Напомним, что сегодня последний день летнего трансферного окна, когда российские и европейские клубы могут провести сделки о купли-продажи футболистов.

СпортФутбол
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