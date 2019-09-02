Избирательные участки Татарстана адаптировали для людей с ограниченными возможностями

В рамках подготовки к выборам депутатов Госсовета Татарстана ЦИК РТ совместно с министерством труда, занятости и соцзащиты РТ провела работу по адаптации участков для людей с ограниченными физическими возможностями.

Так, участки подготовлены для принятия маломобильных избирателей и людей с нарушениями зрения. 92% участков находятся на первых этажах зданий. На избирательных участках людям с инвалидностью помогут волонтеры.

Полностью требованиям стандартов доступной среды в Татарстане соответствуют 490 избирательных участков, расположенных в местах проживания людей с ограниченными физическими возможностями. Это преимущественно Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Азнакаево, Нижнекамск, Бугульма и другие крупные населенные пункты республики. Данные участки уже оборудованы специальными кабинами для голосования избирателей, передвигающихся на инвалидных колясках.

732 избирательных участка, в т.ч. 334 УИК в Казани и 80 УИК в Набережных Челнах готовы принять избирателей с нарушениями зрения. На них доставили специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней, изготовленные шрифтом Брайля, информационные материалы о кандидатах, а также памятки «О порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами», выполненные шрифтом Брайля и увеличенным шрифтом.

К настоящему времени в Казани не осталось ни одного избирательного участка, расположенного на третьих этажах зданий. Сегодня 92% избирательных участков (2541 УИК) расположены на первых этажах, и всего 8% (221 УИК) на вторых этажах строений.

Для помощи избирателями с инвалидностью волонтерские объединения Татарстана направят на избирательные участки порядка 500 своих добровольцев, передает пресс-служба Центризбиркома Татарстана. Вместе с членами избирательных комиссий они прошли обучающий семинар-тренинг, на котором помимо вопросов, касающихся непосредственно процедуры голосования, рассматривалась и этическая сторона общения с инвалидами.