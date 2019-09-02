Башкирский «Поезд здоровья» выявил тысячи диабетиков и 40 случаев онкологии

Фото: Минздрав Башкирии

В Башкортостане в рамках акции «Поезд здоровья» обследовано 78 тысяч жителей республики. Выявлено 14 случаев туберкулеза, более 40 подтвержденных случаев онкозаболеваний, несколько тысяч человек поставлены на учет с диагнозом «сахарный диабет».

По итогам акции в Уфимском кардиоцентре пройдут лечение 150 человек, 300 жителям Башкортостана будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь в больницах столицы Башкирии.

Высокую эффективность также показали стоматологические модули, в которых прошли лечение 500 сельских жителей за счет средств фонда ОМС, сообщает «Башинформ».

«Пока у нас не охваченными остались всего четыре района, но до 1 октября мы закроем акцией всю территорию республики», — отчитался и. о. министра здравоохранения Башкортостана Максим Забелин.

По словам врио главы Башкортостана Радия Хабирова, такие акции обязательно будут продолжены.

Напомним, недавно медики рассказали о ранних признаках диабета.