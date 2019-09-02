В Госдуме предложили отменить транспортный налог

Депутат Государственный думы от ЛДПР Сергей Катасонов предложил отменить транспортного налога в России.

По его словам, это надо было сделать еще около 7 лет назад из-за перехода к взиманию акцизов на бензин.

«А ту сумму, которую необходимо получать, в виде акциза закладывать в бензин. То есть принцип такой: машина ездит, если используются дороги, с точки зрения их эксплуатации это все через бензин закрывается», — цитирует Катасонова Агентство городских новостей «Москва».

Ранее Счетная палата заявила, что транспортный налог с повышающим коэффициентом начисляется недостаточно эффективно. Ведомство предлагает изменить этот процесс.

В СП отметили, что сейчас повышающий коэффициент применяется к легковым автомобилям, стоящим больше 3 млн рублей. Поэтому повышающий коэффициент следует применять исходя из мощности и «иных неотъемлемых характеристик», а не из стоимости авто.