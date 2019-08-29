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Счетная палата предложила начислять транспортный налог по новой схеме

16:08, 29.08.2019
Счетная палата предложила начислять транспортный налог по новой схеме
Фото: flickr.com / mariordo59

Счетная палата заявила, что транспортный налог с повышающим коэффициентом начисляется недостаточно эффективно. Ведомство предлагает изменить этот процесс.

В СП отметили, что сейчас повышающий коэффициент применяется к легковым автомобилям, стоящим больше 3 млн рублей. Списки таких авто составляет Минпромторг РФ. Однако в них не входят многие дорогие машины, следует из бюллетеня контрольного органа.

Например, в перечень не всегда попадали:

  • Tesla Model S,
  • Mercedes-Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L,
  • Mercedes-Benz S63 AMG 4MATIC,
  • Mercedes-AMG GLE 63,
  • Jeep Grand Cherokee SRT8,
  • BMW X6M50D,
  • Porsche Cayman GТ4.

Это значит, что повышающий коэффициент транспортного налога к ним не применялся.

В Счетной палате считают, что повышающий коэффициент следует применять исходя из мощности и «иных неотъемлемых характеристик», а не из стоимости авто.

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