Счетная палата предложила начислять транспортный налог по новой схеме

Счетная палата заявила, что транспортный налог с повышающим коэффициентом начисляется недостаточно эффективно. Ведомство предлагает изменить этот процесс.

В СП отметили, что сейчас повышающий коэффициент применяется к легковым автомобилям, стоящим больше 3 млн рублей. Списки таких авто составляет Минпромторг РФ. Однако в них не входят многие дорогие машины, следует из бюллетеня контрольного органа.

Например, в перечень не всегда попадали:

Tesla Model S,

Mercedes-Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L,

Mercedes-Benz S63 AMG 4MATIC,

Mercedes-AMG GLE 63,

Jeep Grand Cherokee SRT8,

BMW X6M50D,

Porsche Cayman GТ4.

Это значит, что повышающий коэффициент транспортного налога к ним не применялся.

В Счетной палате считают, что повышающий коэффициент следует применять исходя из мощности и «иных неотъемлемых характеристик», а не из стоимости авто.