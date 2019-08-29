Счетная палата предложила начислять транспортный налог по новой схеме
Счетная палата заявила, что транспортный налог с повышающим коэффициентом начисляется недостаточно эффективно. Ведомство предлагает изменить этот процесс.
В СП отметили, что сейчас повышающий коэффициент применяется к легковым автомобилям, стоящим больше 3 млн рублей. Списки таких авто составляет Минпромторг РФ. Однако в них не входят многие дорогие машины, следует из бюллетеня контрольного органа.
Например, в перечень не всегда попадали:
- Tesla Model S,
- Mercedes-Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L,
- Mercedes-Benz S63 AMG 4MATIC,
- Mercedes-AMG GLE 63,
- Jeep Grand Cherokee SRT8,
- BMW X6M50D,
- Porsche Cayman GТ4.
Это значит, что повышающий коэффициент транспортного налога к ним не применялся.
В Счетной палате считают, что повышающий коэффициент следует применять исходя из мощности и «иных неотъемлемых характеристик», а не из стоимости авто.АналитикаАвтоЭкономикаБюджет
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