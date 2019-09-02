Более 60% обращений в Минэкологии Татарстана поступает от школьников

8 640 обращений экологи Татарстана рассмотрели за 8 месяцев с начала года. Большая их часть — 5 211, или 60,3% — поступила в общественную приемную Министерства экологии и природных ресурсов РТ через мобильное приложение «Школьный экопатруль».

Также 1 439 (16,6%) обращений — на личных приемах граждан и через приемную министерства, 1 110 (12,8%) — по каналам связи WhatsApp, Telegram, Eco.signal и «Горячая телефонная линия», 880 (10,2%) сообщений — по системе «Народный контроль».



Напомним, в августе после жалоб на запах газа в Казани Минэкологии РТ проверило качество воздуха в городе. Причиной стала утилизация цистерны из-под сжиженного газа.