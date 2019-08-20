После жалоб на запах газа в Казани Минэкологии РТ проверило качество воздуха в городе

В связи с жалобами на запах газа в Казани Минэкологии РТ проверило качество воздуха в городе и содержание в нем опасных веществ. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявлено, сообщили в ведомстве.

Проверка прошла по 15 показателям в шести точках по всему городу, передает пресс-служба ведомства.

Напомним, о неприятном запахе газа в районах Казани стало известно накануне. В татарстанском главке МЧС объяснили, что запах возник из-за утилизации цистерны из-под сжиженного газа.