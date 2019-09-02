Российские пассажиры рассказали о причинах опоздания на самолет

Каждый десятый россиянин хотя бы раз в жизни опаздывал на самолет.

Чаще всего жители России просыпают время вылета — например, из-за вечеринки, следует из результатов опроса Aviasales, проведенного среди 180 тыс. пассажиров.

Также россияне опаздывали на авиарейс, так как путали даты и время вылета, задерживались в пробке на дороге и очереди на паспортном контроле, а также увлекались шопингом в магазинах Duty Free.



Ранее опрос показал, что 50% российских туристов во время перелета выводят из себя опоздания в аэропорт из-за пробок или позднего выезда.