Эксперты назвали наиболее раздражающие российских туристов факторы при перелете

Опрос показал, что российских туристов во время перелета более всего раздражают невоспитанные дети. Такой ответ дали 75% респондентов.

В частности, раздражающим опрошенные назвали детей, которые стучат ногами по креслам впереди, смотрят мультфильмы без наушников и бросаются едой, сообщила пресс-служба Aviasales.

Еще 57% раздражаются на надоедливых соседей. Тут факторами стали невозможность поставить руки на подлокотники, пахучие жидкости и частые походы соседа в туалет.

Также около 50% туристов выводят из себя опоздания в аэропорт из-за пробок или позднего выезда. В эту же категорию отнесены отсутствие банкомата в аэропорту и невозможность расплатиться в такси банковской картой.

В опросе также упоминаются храпящие соседи, мешающие спать, перевес багажа, подробный досмотр и очередь на таможенном контроле.

Четверть туристов раздражает, когда нечем заняться в ожидании рейса, если они приезжают в аэропорт заранее и быстро проходят все виды контроля.

Меньше всего путешественников возмущают аплодисменты при посадке авиалайнера, турбулентность и случаи, когда стюардесса при раздаче еды говорит, что курицы и рыбы нет, осталась только вегетарианская еда. Лишь 17% людей разозлились бы в таких случаях.