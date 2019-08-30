В Казани завершился первый день этапа Кубка мира по мотосерфингу — фото

Сегодня Казани завершился первый день этапа Кубка мира по мотосерфингу. Соревнования проходят в акватории реки Казанка.

Сегодня по плану соревнований проходило знакомство с трассой, а также квалификационные заезды. По итогам квалификации на 4-6 позициях среди мужчин оказались спортсмены из России, сообщил у себя в инстаграме один из участников, Михаил Кашафутдинов.

Напомним, соревнования будут проходить с 29 августа по 1 сентября. В состязании будут участвовать около 50 спортсменов более чем из 10 стран мира.