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В Казани завершился первый день этапа Кубка мира по мотосерфингу — фото

18:05, 30.08.2019
В Казани завершился первый день этапа Кубка мира по мотосерфингу — фото
Фото: instagram.com/motosurfworldcup/

Сегодня Казани завершился первый день этапа Кубка мира по мотосерфингу. Соревнования проходят в акватории реки Казанка.

Сегодня по плану соревнований проходило знакомство с трассой, а также квалификационные заезды. По итогам квалификации на 4-6 позициях среди мужчин оказались спортсмены из России, сообщил у себя в инстаграме один из участников, Михаил Кашафутдинов.

Напомним, соревнования будут проходить с 29 августа по 1 сентября. В состязании будут участвовать около 50 спортсменов более чем из 10 стран мира.

Спорт Татарстан
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