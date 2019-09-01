В Казани впервые прошли «железные» соревнования по триатлону

В Казани впервые состоялся триатлонные соревнования Timerman Full Triathlon. В них приняли участие 636 участников из 36 регионов России.

Спортсменам предстояло пройти «железную» дистанцию за 16 часов: 3,86 км плавания, 180,25 км велогонки и 42,195 км бега. Также для спортсменов были доступны олимпийская дистанция (10 км бега, 1,5 км плавания и 40 км велогонки) и дистанция спринт (5 км бега, 750 м плавания и 20 км велогонки).

Первым в главной дисциплине стал Михаил Клячин — он преодолел дистанцию за 9 часов 13 минут 59 секунд. Среди женщин первой ленточку пересекла Вера Колечкина (12 часов 14 минут 34 секунды), сообщает пресс-служба президента РТ.

Первым олимпийскую дистанцию среди мужчин прошел Михаил Журкин за 2 часа 15 минут 37 секунд. Среди женщин первой стала Кристина Запасная с временем 2 часа 26 минут 8 секунд.

Ранее в Казани завершился чемпионат Европы по триатлону. Подробности — в репортаже «Реального времени».