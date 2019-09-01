В Казани сразу несколько университетов расширяют площади общежитий

У казанских университетов в скором времени появятся новые общежития. «Реальное время» публикует их список.

В конце мая стало известно, что в столице Татарстана собираются построить новое общежитие вместимостью около 8—9 тыс. человек для студентов Казанского федерального университета. Оно не будет собственностью вуза, но будет передаваться ему на определенных условиях. Сроки реализации проекта пока неизвестны.

4 июля состоялась торжественная закладка первого камня в основание нового учебного корпуса и общежития Казанского филиала Российского государственного университета правосудия (РГУП). В новом учебном корпусе разместят компьютерные классы, аудитории, лекционные залы. Общежитие рассчитано на 138 человек. Сроки строительства также неизвестны.

Также в июле Казанский государственный энергетический университет разместил заявку на строительство нового общежития на ул. Красносельской. Общая площадь нового здания составит 10,тыс. кв. метров. Это будет 21-этажное общежитие (включая подвал, чердак, машинное отделение), из которых 17 этажей — жилые. В нем смогут проживать 370 человек. Срок выполнения работ — с даты заключения договора около полутора лет.