У КГЭУ появится новое общежитие за 371,8 млн рублей

КГЭУ разместил заявку на строительство нового общежития на ул. Красносельская.

Срок выполнения работ — с даты заключения договора около полутора лет. Максимальная цена контракта — 371 870 500 рублей. Источник финансирования - «субсидии на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Российской Федерации». Согласно документам, общая площадь нового здания - 10 300,3 кв. метров. Это будет 21-этажное общежитие (включая подвал, чердак, машинное отделение), из которых 17 этажей жилые. В нем смогут проживать 370 человек.

Номер земельного участка, на котором планируется строительство, - 16:50:090702:3. В проектной документации указано, что сейчас на этой территории располагается спортивная площадка. Информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок.

Напомним, ранее французская компания Schneider Electric c 2006 года вложила 13 млн рублей в развитие Казанского государственного энергетического университета.