В Казани начали строить новый учебный корпус и общежитие филиала университета правосудия

Сегодня состоялась торжественная закладка первого камня в основание нового учебного корпуса и общежития Казанского филиала Российского государственного университета правосудия (РГУП).

В торжественном мероприятии принял участие исполняющий обязанности премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин. В новом учебном корпусе разместят компьютерные классы, аудитории, лекционные залы. Общежитие рассчитано на 138 человек.

Филиал учебного заведения в Казани открыли в 2001 году. Сегодня здесь готовят квалифицированных судей и работников судейской системы для Татарстана и еще семи субъектов страны, сообщает пресс-служба президента РТ.