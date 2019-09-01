Зеленский назвал главное достижение на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем главном достижении за 100 дней нахождения на посту.

По его словам, он остался человеком, и его не сломали вещи, который появляются у человека, занимающего такую должность.

Также украинский лидер рассказал в интервью телеканалу "1+1" , что сотрудники министерства иностранных дел, назначенных при Петре Порошенко, пытались помешать его общению с президентом России Владимиром Путиным. Сам разговор с ним назвал самым сложным моментом за время пребывания в должности.