Путин с Зеленским по телефону обговорили урегулирование конфликта в Донбассе

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.

Главы двух стран обсудили пути урегулирования конфликта на Юго-Востоке Украины. Российский лидер отметил, что для остановки нужно исключить обстрелы населенных пунктов украинскими войсками, «приводящие к жертвам среди мирного населения».

«Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской контактной группы», — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что Путин заявил Зеленскому о важности «неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения».

Также президенты условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц.

Напомним, в июле власти Крыма заявили о готовности к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной.

