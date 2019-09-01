В России изменились правила призыва в армию

Сегодня вступили в силу изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым россияне могут подать заявление и отказаться от освобождения от призыва или отсрочки от службы в армии.



Эту возможность получили граждане, имеющие ученую степень, а также сыновья или родные братья военнослужащих, погибших при прохождении военной службы или военных сборов.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский сообщил о значительном снижении количества тех, кто уклоняется от военной службы.



«Если раньше мы говорили о 20 тысячах, то сейчас говорим о какой-то тысяче», — заявил Бурдинский.