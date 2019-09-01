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В России изменились правила призыва в армию

14:54, 01.09.2019
В России изменились правила призыва в армию
Фото: mil.ru

Сегодня вступили в силу изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым россияне могут подать заявление и отказаться от освобождения от призыва или отсрочки от службы в армии.

Эту возможность получили граждане, имеющие ученую степень, а также сыновья или родные братья военнослужащих, погибших при прохождении военной службы или военных сборов.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский сообщил о значительном снижении количества тех, кто уклоняется от военной службы.

«Если раньше мы говорили о 20 тысячах, то сейчас говорим о какой-то тысяче», — заявил Бурдинский.

Общество
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