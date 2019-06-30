В Генштабе ВС России рассказали о существенном снижении числа уклонистов

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский сообщил о значительном снижении количества тех, кто уклоняется от военной службы.

«Если раньше мы говорили о 20 тысячах, то сейчас говорим о какой-то тысяче», — заявил Бурдинский на форуме «Армия-2019».

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ отметил, что за шесть лет на 10% увеличилось количество призывников, имеющих среднее профессиональное образование. По его словам, в 2018 году 54% призывников имели среднее профессиональное образование.

«А если говорить о высшем, то у нас их количество в пределе 15—20%, а то и выше», — цитирует Бурдинского «РИА Новости».

Ранее Евгений Бурдинский заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил РФ считает нецелесообразным полный отказ от призыва на срочную службу в армию в ближайшем будущем.

