МЧС Татарстана рассказало о спасении на воде пирата и ковбоя

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На днях спасатели поисково-спасательной службы Самарской области на реке Волга в районе н.п. Березовка спасли пятерых мужчин с перевернувшейся парусной лодки.

«Их личности устанавливаются, но точно можно сказать, что один из них — пират, а второй — ковбой», — передает пресс-служба главка МЧС по Татарстану, вероятно, намекая на костюмы спасенных.

Спасенных удалось доставить на берег, где их передали в руки полиции для разъяснительной беседы. В сообщении отмечается, что ни пират, ни ковбой, ни оставшиеся трое мужчин не нуждались в медицинской помощи.

В связи с этим МЧС напомнило о том, что судоводителям жизненно важно учитывать погодные условия, так как пострадавшие в этой истории не приняли во внимание сильный ветер и волны на реке.

Напомним, неделю назад в Агрызском районе Татарстана спасли от пожара 60 телят и быков общей стоимостью в 2 млн рублей.

