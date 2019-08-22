В Агрызском районе Татарстана спасли от пожара 60 телят и быков

Фото: МЧС

В селе Азево Агрызского района Татарстан загорелись три сарая. В результате спасли 60 телят и быков общей стоимостью 2 млн рублей.

Сообщение о пожаре поступило в 14.50. В первом сарае находились 20 рулонов сена и 2 тонны зерна, во втором — 46 телят, в третьем — 14 быков. Расстояние между ними составляло 3 метра.

В 16.00 пожар был локализован, в 16.35 — потушен. Сараи на площади 550 кв. м полностью сгорели из-за позднего обнаружения возгорания и близкого расположения, сообщает МЧС.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.