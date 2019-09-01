СМИ поминутно восстановили трагедию в Беслане в режиме онлайн

Фото: commons.wikimedia.org/ Office of Congressman Tom Tancredo

Издание «Газета.ру» поминутно восстановило хронологию теракта в школе №1 в Беслане, который произошел 15 лет назад. Тогда отряд боевиков захватил школу во время торжественной линейки и удерживал в заложниках более тысячи человек.

Боевики находились в школе три дня, на третий день прогремел взрыв, который унес жизни свыше трехсот мирных граждан, в том числе 186 детей.

Издание передает события трех дней в формате текстовой трансляции в режиме онлайн. Так, на момент написания заметки последнее сообщение относится к 11.28 утра — в это время 15 лет назад террористы сообщили, что в случае, если власти устроят штурм, то за каждого убитого боевика будут расстреляны 50 заложников.

Напомним, сегодня в Беслане стартовала трехдневная вахта памяти по жертвам теракта.