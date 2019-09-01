В Беслане проведут трехдневную вахту памяти по жертвам теракта 2004 года

Фото: alania.gov.ru На фото - памятник погибшим во время теракта 2004 года «Древо скорби»

В Северной Осетии с 1 по 3 сентября пройдет трехдневная вахта памяти по жертвам террористического акта в школе Беслана в 2004 году.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, сегодня траурные мероприятия начнутся со звонка в школе №1. Жители и гости Северной Осетии возложат цветы и венки, а вечером в память о погибших зажгут свечи. Также в стенах разрушенного спортзала совершится заупокойная литургия.

На второй день также состоится реквием по погибшим. 3 сентября планируется проведение божественной литургии. В 13.05 в школьном дворе прозвучат два удара колокола — именно в это время 15 лет назад прогремел взрыв. Собравшиеся почтят память погибших минутой молчания, после чего школьники выпустят шары под траурную музыку.

