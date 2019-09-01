В Беслане проведут трехдневную вахту памяти по жертвам теракта 2004 года
В Северной Осетии с 1 по 3 сентября пройдет трехдневная вахта памяти по жертвам террористического акта в школе Беслана в 2004 году.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, сегодня траурные мероприятия начнутся со звонка в школе №1. Жители и гости Северной Осетии возложат цветы и венки, а вечером в память о погибших зажгут свечи. Также в стенах разрушенного спортзала совершится заупокойная литургия.
На второй день также состоится реквием по погибшим. 3 сентября планируется проведение божественной литургии. В 13.05 в школьном дворе прозвучат два удара колокола — именно в это время 15 лет назад прогремел взрыв. Собравшиеся почтят память погибших минутой молчания, после чего школьники выпустят шары под траурную музыку.
Справка
Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей.
Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба,
Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.
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