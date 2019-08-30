ВОЗ осудила распространение в соцсетях ложных сведений о вакцинации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осудила распространяемые в соцсетях недостоверные сведения о вакцинации. Генеральный директор Адан Гебрейесус приравнял подобную дезинформацию с опасностью болезней, от которых нужна прививка и подверг ее жесткой критике.

«Дезинформация о вакцинах столь же заразна и опасна, как и болезни, которым она помогает распространяться», — цитирует ТАСС заявление эксперта. Искаженные сведения о вакцинации широко распространены в соцсетях и «быстро разносятся во многих странах», констатировал гендиректор. Он напомнил, что такое происходило, в частности, во время кампаний по иммунизации от полиомиелита в Пакистане и от желтой лихорадки в Южной Америке.

Также Гебрейесус напомнил о том, что ежегодно вакцины спасают по меньшей мере 2 млн. жизней.

В ВОЗ считают соцсети важным источником информирования населения. И обеспечение широкого доверия к вакцинации во многом связано с их функционированием.

Генеральный директор ВОЗ призвал активнее участвовать в распространении точной и научной информации в интернете, в частности, в социальных сетях.

Ранее Роспотребнадзор РФ напомнил родителям первоклассников о необходимости привить детей перед началом учебного года.

