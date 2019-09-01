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Общественный фонд Кадырова подарил автомобиль футболисту «Ахмата»

11:12, 01.09.2019
Общественный фонд Кадырова подарил автомобиль футболисту «Ахмата»
Фото: скриншот

Полузащитник грозненского «Ахмата» Бернард Бериша получил в подарок автомобиль от общественного фонда Кадырова после гола в ворота «Тамбова» в матче, который закончился вничью — 1:1.

«После завершения матча 8-го тура между командами «Ахмат» и «Тамбов» полузащитник Бернард Бериша получил в подарок от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат-Хаджи Кадырова — генерального спонсора «Ахмата» — автомобиль Hyundai Solaris.

В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Ключи от автомобиля Берише вручил Президент «Ахмата» Магомед Даудов», — говорится в сообщении на официальной странице «Ахмата» в «Инстаграме».

СпортФутболОбщество
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