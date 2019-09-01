Председательство в Совбезе ООН на месяц перешло к России

С этого воскресенья председательство в Совете безопасности ООН на месяц перешло к России.

Смена произошла в рамках регулярной ежемесячной ротации, которая происходит в алфавитном порядке. Ранее в Совбезе ООН председательствовала Польша.

Всего в совете заседают 15 стран, из которых пять членов — постоянные и обладают правом вето (Россия, США, Великобритания, Китай и Франция) и десять временных, которые избираются на два года.

Напомним, в конце июля постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.



