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Председательство в Совбезе ООН на месяц перешло к России

06:54, 01.09.2019
Председательство в Совбезе ООН на месяц перешло к России
Фото: pixabay.com

С этого воскресенья председательство в Совете безопасности ООН на месяц перешло к России.

Смена произошла в рамках регулярной ежемесячной ротации, которая происходит в алфавитном порядке. Ранее в Совбезе ООН председательствовала Польша.

Всего в совете заседают 15 стран, из которых пять членов — постоянные и обладают правом вето (Россия, США, Великобритания, Китай и Франция) и десять временных, которые избираются на два года.

Напомним, в конце июля постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.

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