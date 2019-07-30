ООН обвинили в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.

Это произошло после того как замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что «более 90 дней бомбардировок и ракетных обстрелов правительством Сирии и России привели к бойне в так называемой зоне деэскалации в Идлибе». Он отметил, что РФ якобы применяет тактику «выжженной земли».

Небензя также отметил активизацию террористов, которые наращивают военный потенциал, у них увеличивается число иностранного оружия, в том числе летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня, пишет «РИА Новости»