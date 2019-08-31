Новости общества

19:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Хабиров пообещал добиться присвоения звания героя генералу Шаймуратову

18:17, 31.08.2019
Хабиров пообещал добиться присвоения звания героя генералу Шаймуратову

Врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал добиться того, чтобы легендарному генералу кавалерии Минигали Шаймуратову присвоили звание героя.

«Я обещаю, что сделаю все, чтобы то, чего долгие годы добивались республика и общественные организации — присвоения звания Героя, осуществилось», — написал Хабиров в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Счастлив тот народ, у которого есть герои, вдвойне счастлив тот народ, у которого есть такие герои, как генерал Шаймуратов. Генерал, военачальник, военный разведчик. Человек с удивительной и трагичной судьбой... вечная слава, наш Генерал! PS. Я обещаю, что сделаю все, чтобы то, чего долгие годы добивались республика и общественные организации — присвоения звания Героя, осуществилось...

Публикация от Радий Хабиров (@khabirovradii)

Напомним, что «Реальное время» подробно разбирало биографию Шаймуратова в марте 2018 года. Уфимский историк и журналист Салават Хамидуллин перечислил ключевые моменты в жизни легендарного кавалериста.

ОбществоВласть Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров