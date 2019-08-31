Хабиров пообещал добиться присвоения звания героя генералу Шаймуратову

Врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал добиться того, чтобы легендарному генералу кавалерии Минигали Шаймуратову присвоили звание героя.

«Я обещаю, что сделаю все, чтобы то, чего долгие годы добивались республика и общественные организации — присвоения звания Героя, осуществилось», — написал Хабиров в соцсетях.

Напомним, что «Реальное время» подробно разбирало биографию Шаймуратова в марте 2018 года. Уфимский историк и журналист Салават Хамидуллин перечислил ключевые моменты в жизни легендарного кавалериста.