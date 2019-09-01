Названы регионы РФ с самими высокими и самыми низкими зарплатами учителей

Самые большие средние зарплаты учителей оказались в Чукотском, Ямало-Ненецком округах и Москве — 96,4 тыс.,91,3 тыс. и 89,6 тыс. рублей соответственно.

Меньше всего заплаты оказались в Северной Осетии (21,5 тыс. рублей), Ингушетии (21,6 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесии (21,7 тыс. рублей), следует из исследования «Коммерсанта».

Ранее Татарстан вошел в число регионов, где зарплата учителей оказалась выше средней. Лидируют по этому показателю Тюменская область (46,7%), Краснодарский (45,5%) и Приморский (42,3%) края.