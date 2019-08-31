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Татарстан вошел в число регионов, где зарплата учителей оказалась выше средней

11:51, 31.08.2019
Татарстан вошел в число регионов, где зарплата учителей оказалась выше средней
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстан вошел в число регионов России с самыми высокими средними зарплатами в образовании по отношению к средней зарплате в республике.

В РТ зарплаты учителей выше на 24,1%, чем у остальных работников, следует из исследования «Коммерсанта».

Лидируют по этому показателю Тюменская область (46,7%), Краснодарский (45,5%) и Приморский (42,3%) края.

Ранее Росстат сообщил, что средняя зарплата учителей составляет 45,6 тыс. рублей. Меньше всего педагоги получают в Мордовии и Марий Эл — 24,2 тыс. рублей.

ОбществоОбразование Татарстан
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