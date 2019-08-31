В нескольких регионах США отменят безвизовый режим для россиян

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США собирается отменить безвизовый въезд для россиян на Гуам и Северные Марианские острова.



Сейчас гражданам России разрешено въезжать на территорию регионов на срок до 45 дней, если турист отвечал определённым критериям.

«Ведомство публикует это уведомление, чтобы сообщить, что МВБ планирует отказаться от такой политики», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее два американских сенатора заявили, что им отказали в визе для въезда в Россию.