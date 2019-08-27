Второй американский сенатор заявил об отказе в российской визе

Сенатор США от Демократической партии Крис Мерфи заявил, что ему отказали в визе для въезда в Россию. Он собирался приехать в страну в составе двухпартийной делегации Конгресса США.

«К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам в последние месяцы», — говорится в заявлении на сайте Мерфи.

Ранее другой сенатор — Рон Джонсон — также заявил, что Россия отказалась дать ему визу для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Джонсон не обращался в диппредставительство для получения въездной визы, пишет "Интерфакс".