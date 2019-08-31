Российский миллиардер рассказал о формуле ведения успешного бизнеса

Российский миллиардер Алексей Мордашов рассказал о том, как вести успешный бизнес.

В интервью изданию Harvard Business Review он отметил, ключевым фактором для успеха бизнеса в долгосрочной перспективе является внимание к рядовым сотрудникам. По его словам, каждый работник понимает в своем деле больше руководителя, а задача последнего — помочь ему самореализоваться.

Также необходимо создавать техническую среду, которая могла бы подстраиваться под задачи клиентов.

«Нужно создать целую экосистему, чтобы инновации не были чужеродным элементом для сотрудников компании. Нужно, чтобы все наши люди — от топ-менеджмента до рабочих — были искренне вовлечены в общую цель. Каждый сотрудник должен стать на своем месте в некотором смысле директором по продажам», — считает миллиардер.

Мордашов подчеркнул, что российскому бизнесу еще предстоит научиться «служить» клиенту, стать ответственным и быть готовым к постоянным изменениям.

Ранее компания «Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении срока действия оферты на приобретение акций гипермаркета «Ленты» у миноритариев. За время действия оферты «Севергрупп» получила заявки на акции «Ленты», которые совокупно с уже имевшимися бумагами соответствуют доле в 78,73 процента.