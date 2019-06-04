«Севергрупп» Мордашова получила 78,73 процента в «Ленте»

Компания «Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении срока действия оферты на приобретение акций гипермаркета «Ленты» у миноритариев.

За время действия оферты «Севергрупп» получила заявки на акции «Ленты», которые совокупно с уже имевшимися бумагами соответствуют доле в 78,73 процента.

Окончательные расчеты по заявкам должны завершиться не позднее 18 июня, говорится в сообщении «Севергрупп».

Напомним, 30 апреля «Севергрупп» закрыла сделку по покупке 42% «Ленты» у ее основных акционеров — TPG и ЕБРР.

