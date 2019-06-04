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«Севергрупп» Мордашова получила 78,73 процента в «Ленте»

22:31, 04.06.2019
«Севергрупп» Мордашова получила 78,73 процента в «Ленте»
Фото: realnoevremya.ru

Компания «Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении срока действия оферты на приобретение акций гипермаркета «Ленты» у миноритариев.

За время действия оферты «Севергрупп» получила заявки на акции «Ленты», которые совокупно с уже имевшимися бумагами соответствуют доле в 78,73 процента.

Окончательные расчеты по заявкам должны завершиться не позднее 18 июня, говорится в сообщении «Севергрупп».

Напомним, 30 апреля «Севергрупп» закрыла сделку по покупке 42% «Ленты» у ее основных акционеров — TPG и ЕБРР.

БизнесРозничная торговля
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