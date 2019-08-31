В Башкирии задержали мать по подозрению в убийстве ребенка, ранее считавшегося пропавшего без вести

Правоохранительные органы задержали в Башкирии мать, подозреваемую в убийстве ребенка, ранее считавшегося пропавшим без вести.



Ранее 28-летняя жительница Дюртюлинского района обратилась в полицию, заявив, что 29 августа у себя в частном доме в селе Исмаилово обнаружила исчезновение своего годовалого сына. Были организованы поиски ребенка, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего».

Сотрудники отдела криминалистики следственного управления по Башкирии в результате допроса матери добились от нее признательных показаний, она также указала место нахождения тела ребенка.

Установлено, подозреваемая задушила своего годовалого ребенка, после чего выкопала яму на территории своего придомового участка и закопала его. Тело мальчика было обнаружено в указанном ею месте на глубине более полуметра, завернутого в домашнее одеяло, сообщает пресс-служба СК по Башкирии.

В ближайшее время планируется заключить мать ребенка под стражу.