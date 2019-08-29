В Башкирии разыскивают пропавшего годовалого ребенка

Фото: пресс-служба МВД по РБ

Полиция Башкирии сообщила о розыске мальчика возрастом 1,2 года, пропавшего в Дюртюлинском районе. Следком возбудил уголовное дело.

«По предварительным данным, 29-летняя женщина, проснувшись рано утром, не обнаружила сына в его комнате», — передает пресс-служба МВД по Башкирии. Отмечается, что в поисках участвуют более 100 человек.

В республиканском управлении СКР сообщили, что уже возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего». Его расследование контролирует лично глава СУ СКР по РБ, передает пресс-служба управления.

Это частая практика, поскольку тяжкая квалификация позволяет использовать все ресурсы правоохранителей для поисков детей.