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В Башкирии разыскивают пропавшего годовалого ребенка

18:43, 29.08.2019
В Башкирии разыскивают пропавшего годовалого ребенка
Фото: пресс-служба МВД по РБ

Полиция Башкирии сообщила о розыске мальчика возрастом 1,2 года, пропавшего в Дюртюлинском районе. Следком возбудил уголовное дело.

«По предварительным данным, 29-летняя женщина, проснувшись рано утром, не обнаружила сына в его комнате», — передает пресс-служба МВД по Башкирии. Отмечается, что в поисках участвуют более 100 человек.

В республиканском управлении СКР сообщили, что уже возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего». Его расследование контролирует лично глава СУ СКР по РБ, передает пресс-служба управления.

Это частая практика, поскольку тяжкая квалификация позволяет использовать все ресурсы правоохранителей для поисков детей.

Происшествия Башкортостан
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