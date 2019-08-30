Трансляцию светового шоу на Ниагарском водопаде сегодня можно увидеть в Instagram

Сегодня в честь принятия декларации о государственном суверенитете Татарстана Ниагарский водопад окрасится в цвета флага республики. Это произойдет с 22.00 до 22.15 по местному времени в пятницу или с 05.00 до 05.15 по московскому времени субботы.

«Я могу подтвердить, что Совет по иллюминации Ниагарского водопада одобрил специальную подсветку каскада в честь Дня Республики Татарстан, который отмечается 30 августа», — цитирует ТАСС представителя службы национального парка Ниагара Фолса Шона Данна.

Автором инициативы выступил руководитель Ассоциации татар Монреаля Марат Салахутдинов. По его словам, заявку одобрили быстро, сделать то же самое может любой желающий.

30 августа на Ниагарский водопад приедут не менее 50 татар из Монреаля, Оттавы и Торонто. Участники поездки будут одеты в национальные татарские костюмы, возьмут с собой флаги республики Татарстан и традиционные угощения татарской кухни. Салахутдинов планирует вести трансляцию светового шоу на странице ассоциации в Instagram. С представителями татарской диаспоры и посетителями водопада планируется сделать серию небольших интервью.

По данным главы ассоциации, в Канаде проживают порядка 3 тыс. татар, из них более 500 — в Торонто и около 300 — в Монреале.

Напомним, в этом году республика празднует 100-летие суверенитета.