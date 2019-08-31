В РПЦ рассказали, где в России больше всего аварийных храмов

Больше всего храмов, нуждающихся в восстановлении или консервации, расположены в центральной части России, рассказал заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).

«Таких [храмов] очень много, особенно в епархиях центральной России, где богатые помещики или купцы строили великолепные храмы в родных деревнях. А сегодня и деревней-то таких нет. Стоят руины Божьего храма, замечательного произведения архитектуры в чистом поле. Их хотя бы грамотно законсервировать, чтобы не пропали», — написал священник в своем телеграм-канале.

Напомним, в мае патриарх Кирилл рассказал, что Русская православная церковь строит в среднем три храма в сутки.

